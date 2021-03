USAs sentralbank spår høgare vekst

utenriks

Sentralbanken spår 6,5 prosent vekst i inneverande år, medan prognosen i desember lydde på 4,2 prosent vekst.

Med raskare vekst kjem òg høgare inflasjon, og sentralbanken reknar med han vil vere på 2,4 prosent i år, ikkje 1,8 prosent som førre prognose lydde på.

Dessutan reknar sentralbanken ikkje med å auke styringsrenta før tidlegast etter 2023. I dag ligg ho i intervallet 0 til 0,25 prosent, og marknadene hadde heller ikkje venta nokon auke etter rentemøtet på onsdag.

Sentralbanksjef Jerome Powell medgir likevel at det er urolege tider og at det derfor er vanskeleg å utarbeide sikre prognosar for framtida.

– Økonomien to eller tre år fram i tid er svært uviss, sa han onsdag.

Powell understrekar at det derfor òg er uvisst når styringsrenta kan hevast.

– Eg vil ikkje leggje for mykje vekt på den eksakte timinga for ei mogleg renteheving så langt inn i framtida, sa han.

