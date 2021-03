Svenske styresmakter undersøkjer om Johnson & Johnson-vaksinen kan koplast til blodpropp

utenriks

Vaksinen vart godkjend av EUs legemiddeltilsyn førre veke basert på ein stor studie. Men studien viste òg at det kan vere teikn til auka risiko for blodpropp som følgje av vaksinen.

– Det var ikkje nok til at ein kunne konkludere at det har ein samanheng med vaksinen. Men det er eit spørsmål som blir overvaka, seier Ulla Wändel Liminga, ansvarleg for legemiddeltryggleik ved Läkemedelsverket.

Sverige har til liks med ei rekkje andre europeiske land, inkludert Noreg og Danmark, sett bruken av AstraZeneca-vaksinen på pause medan det blir greidd ut om vaksinen kan føre til auka risiko for blodpropp.

