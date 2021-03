Siste valdag i Nederland

utenriks

Valet blir delvis oppfatta som ein dom over statsministeren og regjeringa si handtering av koronapandemien. Meiningsmålingar viser at Ruttes Folkeparti for fridom og demokrati (VVD) ligg an til ein siger med rundt ein firedel av stemmene.

Men med 37 parti på stemmesetelen, er det vanskeleg å spå korleis ei koalisjonsregjering vil sjå ut.

Måndag og tysdag var stemmelokala opne for eldre og folk i risikogrupper, medan resten av befolkninga i landet kan avleggje stemme onsdag.

Stemmelokala stengjer klokka 21 onsdag, og dei første førebelse resultata er venta kort tid etterpå.

