Kina skuldar USA og Japan for innblanding

utenriks

Uttalen kom dagen etter at USAs utanriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin besøkte Japan. I ei felles erklæring skulda dei to landa Kina for å opptre destabiliserande i regionen.

– Den felles uttalen frå USA og Japan er eit vondsinna angrep på Kinas utanrikspolitikk og eit forsøk på å skade dei kinesiske interessene, sa ein talsperson for Kinas utanriksdepartement, Zhao Lijian, til journalistar onsdag.

– Dette er berre endå eit døme på at USA og Japan konspirerer for å blande seg i Kinas «indre anliggender», la han til.

