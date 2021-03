IEA trur på oljerekord i 2026

utenriks

Oljemarknaden og verdsøkonomien er i ferd med å hente seg inn etter koronapandemien, skriv IEA i årsrapporten sin.

– Krisa førte til ein historisk nedgang i den globale etterspurnaden etter olje, men ikkje nødvendigvis ein varig nedgang, seier IEA-sjef Fatih Birol.

Ifølgje vurderingar for dei neste fem åra vil etterspurnaden i 2023 vere like høg som i 2019, og den vil halde fram med å vekse etter det.

Likevel påpeikar byrået at pandemien har tvinga fram endringar som meir heimekontor og mindre reising, noko som gjer at dei nedjusterer prognosane sine. Dei peikar òg på at mange regjeringar ønskjer ei berekraftig gjenreising og ein raskare veg mot ei lågkarbonframtid.

– Dersom styresmaktene følgjer opp med ein sterkt politikk for raskare overgang til rein energi, kan oljetoppen komme tidlegare enn venta, trur IEA.

– Men det vil krevje store politiske endringar og raskare åtferdsendring. Utan det vil etterspurnaden halde fram med å auke kvart år fram til 2026, seier Birol.

(©NPK)