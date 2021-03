Folkhälsomyndigheten tilrår at innreiseforbodet for nordmenn blir oppheva

utenriks

– Vi har bede regjeringa om at innreiseforbodet frå Danmark og Noreg kan tilsidesetjast, seier Folkhälsomyndigheten til DR tysdag kveld.

Årsaka til tilrådinga er at Folkhälsomyndigheten meiner det er låg risiko for at tilreisande frå grenselanda bidreg til framleis spreiing av den britiske virusvarianten.

Med enkelte unntak har svenske styresmakter innført eit innreiseforbod frå Noreg i samband med koronapandemien – gjeldande frå 25. januar til 31. mars.

Eit liknande innreiseforbod frå Danmark tredde i kraft 22. desember.

Innanriksminister Mikael Damberg seier til Sveriges Radio Ekot at regjeringa skal gå igjennom tilrådinga og ta ei avgjerd før det noverande innreiseforbodet gått ut 31. mars.

