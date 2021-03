England varslar kutt i vaksineleveransane

utenriks

Det kjem fram i eit brev frå NHS England til vaksinasjonssentera i landet onsdag.

Reduksjonen i forsyningane er venta å vare frå 29. mars og i fire veker framover. Det gjer at ingen fleire timebestillingar for vaksinasjonar kan gjerast i april, heiter det i brevet. Ifølgje BBC inneber det ikkje noka endring for dei som alt har bestilt ein vaksinetime i april.

Det er førebels uklart kva som er årsaka til at leveransane blir reduserte.

25 millionar menneske har fått første dose av koronavaksine i Storbritannia, medan 1,7 millionar har fått andre dose, ifølgje helsedepartementet.

(©NPK)