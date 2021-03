Tysklands regjering ber folk la vere å dra utanlands

utenriks

Årsaka til dei mange bestillingane, er at øya ikkje lenger blir klassifisert som høgrisikoområde for koronasmitte.

– Vi oppmodar alle til å avstå frå alle reiser som ikkje er absolutt nødvendige, sa talspersonen til regjeringa Steffen Seibert.

– Mangelen på eit råd om å ikkje reise er ikkje det same som ein invitasjon til å reise, lydde det frå talsperson for utanriksdepartementet, Maria Adebahr

Den føderale regjeringa fjerna Mallorca og nokre andre spanske regionar, og dessutan Portugal og Danmark, frå lista over område der risikoen for å bli koronasmitta er høg. Samtidig vart råda om å ikkje reise dit, fjerna. Årsaka er at det i området er registrert færre enn 50 smitte per 100.000 personar den siste veka.

Det betyr at det er tillate å reise dit utan å måtte gå i karantene eller la seg teste for covid-19 ved retur til Tyskland. Avgjerda gjorde at lågprisselskapet Eurowings sette opp 300 ekstraruter til Mallorca i påskeferien, som byrjar om to veker.

(©NPK)