Tidslinje over bekymringane rundt AstraZeneca-vaksinen

Uro knytt til biverknader frå koronavaksinen har blussa opp dei siste dagane etter at det er oppdaga nokre tilfelle av blodpropp hos personar som nyleg har teke vaksinen.

Det er meldt om tilfelle i Noreg, Danmark, Austerrike og Italia.

Søndag 7. mars:

* Austerrike avbryt bruk av vaksinedosar frå ei konkret sending frå AstraZeneca etter at ei 49 år gammal kvinne døyr av blodpropp etter å ha vorte vaksinert.

* Estland, Latvia, Litauen og Luxembourg suspenderer òg bruken av dosar frå same parti.

* Sendinga omfattar éin million dosar som er leverte til 17 EU-land.

Torsdag 11. mars:

* Danmark avbryt bruken av vaksinen etter at ei 60 år gammal kvinne døyr av blodpropp etter at ho vart vaksinert. Kort tid etterpå gjer Noreg og Island det same.

* Den norditalienske regionen Piemonte beordrar stans i bruk av vaksine frå ei sending etter at ein lærar døyr. Vaksinen blir framleis brukt i resten av landet.

* AstraZeneca kunngjer dette: «Ein analyse av våre data har ikkje vist nokon auka risiko for blodpropp i lungene eller djup venetrombose for nokon aldersgruppe, kjønn, i nokon sendingar eller i noko land som har brukt Astra Zenecas covid-19-vaksine.»

* Det europeiske legemiddelverket (EMA) opplyser at fordelane av vaksinen framleis veg opp for risikoen og at han kan brukast medan ein undersøkjer tilfella.

* EMA opplyser vidare at det er funne berre 30 tilfelle av blodpropp i ei gruppe på nesten 5 millionar vaksinerte. Talet er ikkje høgare enn kva ein ser i befolkninga normalt.

* Verdshelseorganisasjonen (WHO) kjem med ein tilsvarande melding. – Vi bør halde fram med å bruke vaksinen frå AstraZeneca, seier WHOs talskvinne Margaret Harris.

* Britiske helsestyresmakter melder at det ikkje er bevis på at vaksinen er årsak til sjukdomstilfelle. I Storbritannia er det hittil sert over 11 millionar dosar av vaksinen.

Fredag 12. mars:

* Det blir kjent at ei kvinne i 30-åra har døydd som følgje av hjernebløding på Tynset, ti dagar etter at ho vart vaksinert med koronavaksinen frå AstraZeneca. Det er førebels uvisst om det er ein samanheng mellom vaksinen og dødsfallet.

* Thailand og Bulgaria set bruk av vaksinen på pause.

* India opplyser at dei vil undersøkje biverknader.

Søndag 14. mars:

* Ein av tre helsearbeida som laurdag vart innlagde på Rikshospitalet i Oslo etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, døyr. Det er førebels uvisst om det er ein samanheng mellom vaksinen og dødsfallet.

* Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket kritiserer utsegner frå AstraZeneca om at vaksinen ikkje har noko samanheng med blodpropp-tilfella. Han understrekar at dette er noko ein enno ikkje veit. – Men vi har heller ikkje grunnlag for å seie at dei ikkje har noko med vaksinen å gjere, seier Madsen.

* Irland og Nederland set vaksinen til sides inntil vidare.

Måndag 15. mars:

* Tyskland, Frankrike, Italia og Spania stansar mellombels bruken av vaksinen inntil ei ny tilråding frå EMA er klar.

* Venezuela kunngjer at landet ikkje vil godkjenne AstraZeneca-vaksinen.

* EMA og WHO held fast på at vaksinasjonen kan halde fram medan dei grankar opplysningane og varslar fleire møte dei neste dagane. EMA varslar ein mogleg konklusjon og eventuelle tiltak etter eit ekstraordinært møte 18. mars.

Tysdag 16. mars:

* Sverige og Kypros stansar mellombels bruken av vaksinen.

Kjelder: BBC, Reuters, Euronews.com, Ritzau, FHI

