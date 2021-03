Stadig fleire land set AstraZeneca-vaksinasjon på pause

utenriks

– Avgjerda er ei varsemdsavgjerd, seier Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell.

Det er meldingar om biverknader som blodpropp hos personar som nyleg har vorte vaksinerte med denne koronavaksinen i andre land, som ligg bak avgjerdene.

Inga slik kopling har vorte stadfesta, men fleire land har sett vaksinasjonen på pause medan ein ventar på grundigare undersøkingar frå det europeiske legemiddelverket EMA.

Fleire ekspertar er overraska over avgjerda om å setje vaksinasjonen på vent og viser til statistikk som viser at blodpropprisikoen ikkje er høgare enn blant folk som ikkje er vaksinerte.

WHO og EMA i møte

Kunngjeringa frå Sverige, den førebels siste i rekkja av land som set vaksinasjonen på pause, kom tysdag, same dag som Verdshelseorganisasjonen (WHO) held møte for å diskutere bekymringane rundt vaksinen frå AstraZeneca.

– WHOs rådgivande komité om vaksinetryggleik har gjennomgått dei tilgjengelege dataa, er i tett kontakt med Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA), og skal møtast i morgon, sa WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus måndag.

Tysdag møtest òg tryggingskomiteen (PRAC) i EMA. Komiteen skal gå gjennom analysar og granskingar som EMAs ekspertar har gjort gjennom helga. Torsdag skal EMA, som godkjende denne vaksinen for bruk i EU og Noreg 29. januar, halde ekstraordinært møte om AstraZeneca-vaksinen.

På det ekstraordinære møtet blir det lagt fram konklusjonar baserte på informasjonen som EMAs ekspertar har gått gjennom, og EMA vil då kunngjere eventuelle tiltak, om nødvendig.

Men seinast måndag gjentok EMA at fordelane framleis veg opp for risikoen. Det er ei haldning som WHO stiller seg bak.

Låg førekomst

Verken WHO eller det britiske legemiddelverket meiner det finst noko samband mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropp.

Rundt 17 millionar menneske i EU og Storbritannia har fått minst éin dose av AstraZeneca-vaksinen. Frå desse er det meldt inn 37 tilfelle av blodpropp, opplyser AstraZeneca sjølv.

– Desse tala er langt lågare enn det ein kunne ha venta som naturleg førekomst i ei allmenn befolkning av denne storleiken, og er lik for alle andre grupper som har fått andre koronavaksinar, heiter det i ei fråsegn frå AstraZeneca.

Det er statistisk få, og under nivået ein ville ha sett i ei befolkning som ikkje hadde vorte vaksinert, påpeikar BBC, som skriv at det derfor ikkje er noka overrasking at ekspertar er overraska over at land etter land set AstraZeneca-vaksinasjonen på pause.

Ekspertar avviser risiko

Professor Andrew Pollard, som leier vaksinegruppa ved Oxford-universitetet og som har utvikla vaksinen i samarbeid med svensk-britiske AstraZeneca, sa til BBC måndag at vaksinen er trygg.

– Det finst svært tryggjande bevis for at det ikkje er nokon auke i talet på tilfelle av blodpropp her i Storbritannia, der mesteparten av vaksinedosane i Europa har vorte gitt så langt, sa Pollard.

– Finland har dessutan gjort ein svært grundig studie og ikkje funne nokon auka risiko, la han til.

Den tyske epidemiologen Dirk Brockmann ved Robert Koch-Institut, som er Tysklands folkehelseinstitutt, peikar på at ein må sjå på totalbiletet når ein skal vurdere risikoen ved å la seg vaksinere.

Han trekkjer fram at rundt 1.000 av kvar 1 million koronasmitta er døde, medan berre 1 av kvar 1 million AstraZeneca-vaksinerte er død.

– I risikogruppene er risikoen for å døy av koronavirus endå høgare. Det betyr at det truleg er 100.000 gonger meir sannsynleg å døy av koronavirus enn av AstraZeneca-vaksinen, seier Brockmann.

Stansa i 15 land

Fram til tysdag morgon hadde 15 land mellombels stansa all vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen. Det dreier seg om Noreg, Sverige, Danmark, Island, Nederland, Tyskland, Irland, Bulgaria, Frankrike, Italia, Spania, Latvia, Kongo, Indonesia og Venezuela, ifølgje ei oversikt frå NRK.

I tillegg har fem land – Austerrike, Estland, Litauen, Luxembourg og Romania – slutta å bruke AstraZeneca frå ein spesifikk leveranse.

Thailand stansa AstraZeneca-vaksinasjonen fredag, men tok han opp att måndag.

I Noreg er det først og fremst helsearbeidarar som er vaksinerte med AstraZeneca-vaksinen. Fredag vart det kjent at ei kvinne i 30-åra hadde døydd på Tynset etter å ha fått hjernebløding. Det skjedde ti dagar etter at ho hadde vorte vaksinert.

Laurdag kom det melding om at tre yngre vaksinerte helsearbeidarar var lagde inn på Rikshospitalet med blodpropp eller hjernebløding. Dagen etter døde den eine av dei.

Det er ikkje konkludert med nokon samanheng mellom vaksinen og desse tilfella.

(©NPK)