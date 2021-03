Massedemonstrasjonar i Bolivia etter fengsling av ekspresident

utenriks

Konservative Áñez vart varetektsfengsla søndag.

Ho står tiltalt for terrorisme og oppvigling for rolla si då ho erstatta sosialistiske Morales, som i 2019 vart tvinga i eksil. Ho kallar arrestasjonen for «politisk forfølging».

Morales vart pressa frå presidentskapet etter vekevis med omfattande protestar etter å ha vunne ein fjerde periode i det kontroversielle valet, som var prega av skuldingar om fusk.

Skuldingane vart likevel seinare tilbakeviste av forskarar frå amerikanske MIT.

Kupp eller valfusk?

Sidan den politiske krisa for snart halvtanna år sidan har venstresida vunne tilbake makta i Bolivia.

Dagens regjering og noverande president Luis Arce meiner at det som skjedde i 2019, var eit kupp. I tillegg til Áñez er to av ministrane frå regjeringa hennar òg arrestert.

– Det var ikkje eit kupp. Det var valfusk, stod det på eit banner borne av ein av demonstrantane som trassa koronapandemien for å delta på marsjar og sitt-nei-aksjonar.

Folk samla seg i hovudstaden La Paz og i fleire byar, som Cochabamba, Sucre, Trinidad og Santa Cruz, der rundt 40.000 demonstrerte.

Internasjonal bekymring

Arrestasjonen av Áñez er møtt med kritikk frå Organisasjonen av amerikanske statar (OAS), som uttrykte «bekymring over misbruken av rettslege mekanismar som endå ein gong har blitt omgjort til reiskapar for undertrykking frå styringspartiet».

– Det bolivianske rettssystemet er ikkje i ein posisjon til å oppfylle minimumskrava for ei rettferdig sak, heiter det i ei fråsegn frå kontoret til OAS' generalsekretær Luis Almagro.

Også USA, FN og EU har uttrykt bekymring over arrestasjonen og fengslinga av Áñez.

