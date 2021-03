Kims søster åtvarar Biden mot innblanding i regionen

utenriks

USA og Sør-Korea byrja ei felles militærøving førre veke, og i ei fråsegn gitt att i den statlege nordkoreanske avisa Rodong Sinmun gir Kim Yo-jong eit «råd til den nye administrasjonen i USA, som prøver å spreie stanken av krutrøyk over landet vårt»:

– Om de ønskjer å sove godt dei neste åra, vil det vere lurt å ikkje skape problem med ein gong som vil sørgje for at de blir søvnlause, seier ho i uttalen, som kjem medan USAs nye utanriks- og forsvarsminister er på besøk til Tokyo og Seoul.

Det er den første eksplisitte referansen frå nordkoreansk side til det faktumet at ein ny president er på plass i USA, meir enn fire månader etter at Joe Biden vart vald til å ta over frå Donald Trump. Biden blir likevel ikkje nemnt ved namn i uttalen.

Trump møtte Kim Jong-un fleire gonger, men mislykkast i forsøket på å få han til å forplikte seg til atomnedrustning, før forholdet mellom dei to kjølna betrakteleg.

(©NPK)