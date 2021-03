Drapssikta britisk politimann blir halden i varetekt

utenriks

48-åringen, som møtte i retten i London via videolink, snakka berre for å stadfeste namnet sitt og fødselsdato. Han er sikta for drapet på 33 år gamle Sarah Everard, som vart meldt sakna 3. mars.

Liket av Everard vart funne gøymt i eit skogområde i Kent søraust for London veka etter at ho vart meld sakna. Det er venta at rettssaka mot politimannen startar i oktober.

Saka har ført til auka merksemd om vald mot kvinner. Mange kvinner har i sosiale medium delt eigne erfaringar med truslar og angrep når dei har vore ute på tur.

