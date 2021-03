AstraZenecas Norden-sjef: Vi er ivrige etter å forstå meir

utenriks

– Vi er veldig ivrige etter å forstå meir, og arbeider tett med styresmaktene, seier den medisinske sjefen til legemiddelprodusenten i Norden, Andreas Heddini, til TT.

Tyskland, Frankrike og Italia er dei hittil siste i ei rekkje land som har stansa vaksinasjon med koronavaksinen til AstraZeneca etter meldingar om blodpropp hos personar som nyleg har fått vaksinen. Frå før har mellom anna Noreg, Danmark, Bulgaria, Nederland og Irland gjort det same, som varsemdstiltak mens ein ventar på ei avklaring.

Det blir arbeidd hardt med å forstå kva som kan liggje bak symptoma, forklarer Heddini.

– Samtidig er det ikkje noko bevis på noverande tidspunkt som kan støtte nokon årsakssamanheng mellom desse hendingane og vaksinen, seier han.

Han viser til dataa til selskapet frå over 17 millionar vaksinedosar som allereie er sette i EU og Storbritannia og som ikkje viser nokon slike teikn.

Men han synest det er bra at mellom anna Noreg greier kva ut som har skjedd.

– Viktig å følgje opp

– Vi ønskjer undersøkingane velkomne, men det er viktig å vere balansert. Ein må reagere på kvart signal om ein alvorleg biverknad, men på den andre sida er det viktig å forstå at ein rapportert biverknad ikkje automatisk er det same som at det finst ein årsakssamanheng, seier Heddini.

På spørsmål om AstraZeneca deler Noregs syn på at ein granskar fordi ein ikkje heilt kan avvise nokon samanheng, svarer han:

– Det må vi sjå nærare på. Det er veldig viktig at ein følgjer opp og prøver å forstå meir, at ein ser på eksempelvis tidsforløpet og om det finst nokon andre fellesnemnarar mellom desse personane som er ramma, som gir meir informasjon, seier Heddini.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) tilrår at vaksinasjonen held fram. Det gjer òg det europeiske legemiddeltilsynet EMA. Svenske Läkemedelsverket står på same linje.

– Vaksinen er godkjend, og den vurderinga som mange legemiddelstyresmakter har gjort, inkludert den europeiske og den svenske, er at det er sikkert å halde fram med å vaksinere. Men det er klart at ein heile tida er førebudd på å endre på det dersom det skulle komme fram noko nytt, seier Heddini.

Negativ merksemd

Før meldingane om blodpropp byrja å dominere nyheitsbiletet, hadde AstraZeneca fått kritikk for ikkje å ha levert nok vaksinar. Kommunikasjonsdirektøren i selskapet, Jacob Lund, kommenterer den negative merksemda mot AstraZeneca slik:

– Vi har forståing for at det reiser spørsmål og at det har vorte mykje negativ merksemd. Men vi gjer verkeleg alt vi kan, og ein må ikkje gløyme at ein har sett veldig få hendingar knytt til dei 17 millionar dosane som er gitt i Europa, seier Lund.

Heddini understrekar viktigheita av tett dialog med ekspertane i styresmaktene.

– Vi sørgjer for å kontinuerleg dele og diskutere dei nye opplysningane våre og prøver å vere så opne som mogleg. Vi gjer vårt ytste for å løyse spørsmåla som oppstår, både når det gjeld produksjon og vaksinetilgang og tryggingsaspekta, seier Heddini.

Han er klar over at merksemda kan skade tilliten til vaksinen.

– Eg trur at det finst ein klar risiko for det. Det er klart at ein blir påverka av det som blir omtalt i media. Og at det kan føre til det, det trur eg ikkje er usannsynleg, seier Heddini.

(©NPK)