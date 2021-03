WHO åtvarar mot vaksine-panikk

utenriks

– Folk må ikkje få panikk. Vi tilrår inntil vidare at land held fram med å vaksinere med AstraZeneca, seier WHOs forskingssjef Soumya Swaminathan.

Ho understrekar at ingen dødsfall så langt er tilskrive nokre av koronavaksinane som er tekne i bruk.

WHOs ekspertar møtest tysdag for å vurdere meldingane om moglege biverknader av AstraZeneca-vaksinen, opplyser WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tyskland stansar

Måndag innstilte tyske helsestyresmakter bruken av koronavaksinen frå AstraZeneca, som er utvikla ved Oxford-universitetet i Storbritannia.

Tyskland har fått 3 millionar dosar av vaksinen, og 1,6 millionar dosar er alt sette.

Ifølgje helseminister Jens Spahn har det vore sju tilfelle av blodpropp blant dei som har fått vaksinen.

– Det skjer svært sjeldan. Risikoen er svært låg, men om det verkeleg er eit samband med vaksinen, så er det ein disproporsjonal risiko, seier Spahn.

EMA avgjer

– Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) skal bestemme om og korleis informasjonen vil påverke autorisasjonen av vaksinen, heiter det i uttalen frå det tyske helsedepartementet.

EMA heldt måndag fast på at risikoen ved vaksinen veg opp for nytta og opplyste samtidig at tryggingskomiteen til tilsynet (PRAC) skal halde eit ekstraordinært møte tysdag.

– Talet på tilfelle av blodpropp hos vaksinerte, synest ikkje å vere høgare enn det ein ser i befolkninga elles, understrekar EMA.

EMA skal møtast torsdag og er venta å komme med ein konklusjon etter dette møtet.

Fransk stans

Kort tid etter Tysklands avgjerd kunngjorde òg president Emmanuel Macron at Frankrike mellombels stansar bruken av AstraZeneca-vaksinen.

Macron sa ikkje kvifor, men opplyste at vaksinen tidlegast vil bli teken i bruk igjen når EMA kjem med ei ny tilråding.

– Vi håpar at vi kan ta han i bruk igjen raskt, dersom EMAs vurdering tillèt det, sa Macron.

Føre-var-tiltak

Italia stansar òg bruken av AstraZeneca-vaksinen, noko som ifølgje helseministeren i landet Roberto Speranza skjer i samråd med mellom anna Tyskland, Frankrike og Spania.

– Avgjerda som er teken i dei største europeiske landa, er utelukkande eit føre-var-tiltak inntil EMAs neste møte, seier Speranza.

Spania innstilte måndag bruken av vaksinen i 15 dagar.

Frå før har òg Danmark, Noreg, Island, Irland, Nederland, Bulgaria, Thailand og Kongo sett vaksinen på vent.

Legemiddelverket grunngir avgjerda si med at tre vaksinerte som fekk blodpropp i Noreg, hadde«et sjeldan sykdomsbilde» som liknar på det som har vorte rapportert i fleire andre europeiske land.

Ikkje bekymra

Storbritannias statsminister Boris Johnson deler ikkje bekymringa over dei moglege biverknadene av vaksinen og viser til at landet hittil har sett av over 11 millionar dosar.

– Ein trur at han er svært effektiv i å få ned ikkje berre innleggingar, men også alvorleg sjukdom og dødsfall, sa han måndag.

AstraZeneca opplyser at det til no er sett 17 millionar dosar av vaksinen i Europa, og at det blant dei som har fått vaksinen har vore 37 tilfelle av blodpropp. Det er som forventa i ei så stor gruppe menneske, meiner det svensk-britiske legemiddelselskapet.

– Det finst ingen bevis for auka risiko for blodpropp i noka aldersgruppe eller hos noko kjønn i noko land, ifølgje AstraZeneca.

