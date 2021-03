Valsmell for Merkels parti i to delstatar

utenriks

Nederlaget er klart etter at valdagsmålingane finst søndag. Det var venta at kristelegdemokratiske CDU ville tape terreng i både i Baden-Württemberg, der Stuttgart er hovudstad, og i Rheinland-Pfalz, der Mainz er største by.

I Baden-Württemberg fall CDUs oppslutning til 24,1 prosent, ifølgje førebelse tal DPA har fått tilgang til etter at alle stemmene var talde opp. Ved valet for fem år sidan fekk partiet 27 prosent oppslutning her.

I Rheinland-Pfalz går partiet tilbake frå 32 prosent til rundt 27,7 prosent søndag.

Analytikarar peikar på koronautviklinga som ei sentral årsak – med ein treg start på vaksineprogrammet, medan restriksjonane held fram og smittespreiinga aukar igjen.

Dei Grøne størst

Begge delstatane har populære regjeringssjefar, og å utfordre dei var i utgangspunktet vanskeleg for CDU.

Dei Grøne fekk 32,6 prosents oppslutning i Baden-Württemberg. Det verkar avklart at Winfried Kretschmann (72) frå partiet held fram i delstaten med over 11 millionar innbyggjarar. Resultatet er betre enn ved førre val i 2016, då partiet fekk 30,3 prosents oppslutning.

Kretschmann vart først valt i 2011 i kjølvatnet av atomkatastrofen i Fukushima, og i 2016 overtok De grøne som det største partiet i delstaten.

Framleis SPD-styre

I Rheinland-Pfalz, som har 4 millionar innbyggjarar, sikra sosialdemokraten Malu Dreyer seg ein ny periode.

Hennar parti SPD fekk 35,7 prosents oppslutning, ifølgje valdagsmålingane. Resultatet er noko svakare enn i 2016, då partiet fekk 36,2 prosent.

Dreyer har regjert i delstaten som leiar for ein koalisjon med Dei Grøne og høgreliberale FDP. Sosialdemokratane har no styrt den tidlegare konservative delstaten i 30 år.

I begge delstatane fell oppslutninga for høgreradikale AfD. I Baden-Württemberg viste valdagsmålinga ei oppslutning på 12,5 prosent, ned frå 15,1 prosent i 2016.

I Rheinland-Pfalz ser partiet ut til å ha sikra seg 10,5 prosent oppslutning, ned frå 12,6 prosent ved førre val.

Aukande misnøye med CDU

Dei siste meiningsmålingane viser at CDUs oppslutning nasjonalt har falle til rundt 30 prosent, det lågaste på eitt år.

– Merkels parti står framfor ein katastrofe, skreiv tabloidavisa Bild og omtalte valet som eit koronaval.

Angela Merkel og CDU-SPD-koalisjonen hennar stod sterkt blant folk i starten av koronapandemien som følgje av god styring og lågt smittenivå lenge. Men det har snudd den siste tida.

CDU og det bayerske søsterpartiet deira, CSU, slit no med aukande misnøye på grunn av ein treg og byråkratisk vaksinasjon mot koronaviruset og forseinking i utrullinga av gratis hurtigtestar.

Samtidig aukar smittespreiinga, noko som gjer at det er få teikn til at den omfattande og stadig meir upopulære nedstenginga som har vart sidan desember, kan lettast på med det første.

Mykje av skulda for den seine vaksinasjonen har helseminister Jens Spahn fått. Han var ein av favorittane til å bli Merkels etterfølgjar som CDU-leiar.

Munnbind-skandale

I tillegg er dei to partia ramma av ein skandale der tre parlamentarikarar, to frå CDU og ein frå CSU, blir skulda for å ha profittert stort på sal av munnbind. Dei tre har trekt seg frå Forbundsdagen.

CDUs nyvalde leiar Armin Laschet har fordømt dei, men han er likevel svekt i kampen om å bli CDUs og CSUs statsministerkandidat ved valet i september, og vanskelegare blir det med det smertefulle tapet til partiet søndag.

I staden kan CSU-leiar Markus Söder bli kandidaten til koalisjonen når dei to partia bestemmer kven som skal vere den felles kandidaten deira i april eller mai.

Dei to vala på søndag er starten på ein serie delstatsval fram mot det nasjonale valet 26. september.

