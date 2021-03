USA står for meir enn ein tredel av våpeneksporten i verda

utenriks

USA stod for 37 prosent av det globale våpensalet mellom 2016 og 2020 og selde våpen til 96 land. Halvparten av våpensalet var til Midtausten, heiter det i ein rapport frå Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).

Det globale våpensalet heldt seg på nokolunde same nivå i periodane 2011–2015 og 2016-2020, ifølgje Sipri.

Betydelege eksportaukar frå tre av dei fem fremste eksportlanda i verda – USA, Frankrike og Tyskland – vart i stor grad nulla ut av nedgang i salet frå Russland og Kina.

Særleg i Midtausten og Sørvest-Asia auka våpenimporten. Nesten halvparten, 47 prosent, av dei amerikanske våpensala gjekk til Midtausten. 24 prosent gjekk til Saudi-Arabia, som auka importen med 61 prosent i perioden, ifølgje Sipri.

Amerikanarane har forsynt Saudi-Arabia med store mengder våpen og militært utstyr under den seks år lange krigen i Jemen og har òg bidrege med tankfly og etterretning. Etterat han overtok i Det kvite hus har Joe Biden føya USA inn i rekkja over land som stansar våpeneksporten til saudiarabarane.

Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) anslår at over 112.000 menneske er drepne i krigen i Jemen. Over 3 millionar er drivne på flukt sidan konflikten braut ut, og FN kallar situasjonen i landet for den verste humanitære krisa i vår tid.

