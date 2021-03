Suu Kyi møter i retten etter endå ein blodig dag i Myanmar

utenriks

Rettsmøtet i storbyen Yangon skulle starte klokka 10 måndag (4.30 måndag morgon norsk tid), men vart forseinka på grunn av ein juridisk krangel, opplyser Suu Kyis advokat Khin Maung Zaw til AFP.

Fredsprisvinnaren er tiltalt på minst fire punkt: Ulovleg import og oppbevaring av walkietalkiar, brot på koronarestriksjonar i samband med eit valkampmøte, brot på telekommunikasjonslova, og for å ha eggja til uro.

Militærjuntaen skuldar henne dessutan for å ha teke imot ulovlege betalingar på til saman 5 millionar kroner i kontantar, og dessutan det som blir beskrive som ei stor mengd gull. Advokaten hennar avviser skuldingane og kallar dei grunnlause.

Advokaten har klaga over at han ikkje har fått lov til å treffe Suu Kyi, som har vore halde i varetekt sidan kuppet. Men han seier at 75-åringen såg ut til å vere ved god helse i det førre rettsmøtet, som vart halde via videolink 1. mars.

44 drepne

Dagen før Suu Kyi møter i retten måndag, vart minst 44 demonstrantar drepne. Det er det høgaste talet på eitt døgn så langt sidan kuppet, opplyser Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), som overvaker valdsbruken i landet.

Over 120 menneske har vorte drepne sidan kuppet, ifølgje AAPP.

– Den regjerande juntaen har vist tenner og teke av maska si. Dei viser sitt sanne eg, seier Suu Kyis advokat, med tilvising til valden på søndag.

Dei fleste av drapa på søndag skjedde i Yangon, der juntaen hadde innført unntakstilstand i to område. Måndag innførte militærjuntaen unntakstilstand i ytterlegare fire område i storbyen.

Unntakstilstanden betyr at folk som blir arresterte i dei seks områda, blir stilte for militære domstolar og ikkje sivile domstolar, og at dei risikerer straff frå tre års hardt arbeid til avretting.

Internasjonal fordømming

FNs spesialrapportør for Myanmar, Tom Andrews, uttalar at han er både nedfor og sint over handteringa av demonstrasjonane søndag.

– Juntaleiarar høyrer ikkje heime ved makta. Dei høyrer heime bak murane, skriv han på Twitter.

– Tilgangen deira på pengar og våpen blir no kutta. Eg oppmodar FNs medlemmer til å følgje opp oppropet mitt til handling, skriv han.

Landet har vore under unntakstilstand heilt sidan kuppet 1. februar, men omgrepsbruken vart stramma til på statleg fjernsyn søndag, og kan vise til at militæret meir direkte vil kontrollere tryggleiken i landet, og ikkje lokale politistyrkar.

Kuppet og valden har vorte fordømt av FN og verdssamfunnet, inkludert Noreg. Torsdag førre veke fordømde eit einstemmig FNs tryggingsråd valdsbruken til militæret mot demonstrantar.

Militærjuntaen held fram med å hevde at kuppet var rettkomne fordi valet i november, der Aung San Suu Kyis regjeringsparti NLD sikra seg siger, var prega av fusk.

