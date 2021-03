New York mintest 30.000 koronadøde

utenriks

– Fleire newyorkarar har mista livet enn i andre verdskrigen, Vietnam-krigen, orkanen Sandy og 11. september til saman. Alle familiar er ramma på viset sitt, og for så mange familiar er smerta framleis frisk i minnet, sa de Blasio etter stilla til minne om dei døde.

Demokraten hylla vidare helsearbeidarar som heltar for å ha redda andres liv, iblant på kostnad av seg sjølv, i seremonien som fann stad nøyaktig eitt år etter det første koronadødsfallet i byen.

Den virtuelle seremonien byrja med eit kort innslag frå symfoniorkesteret New York Philharmonic framfor tende lys på Brooklyn Bridge. Store bilete i svart og kvitt av newyorkarar som har døydd som følgje av pandemien, vart vist på brua av prosjektorar.

Dei Blasio fekk kritikk for å ikkje ha agert raskt nok i fjor vår, då New York vart episenteret for pandemien i USA.

