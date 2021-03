Italia held fram med å bruke AstraZenecas vaksine

utenriks

– AstraZeneca bidreg til å verne folk mot epidemien, seier Franco Locatelli, ein ekspert i det italienske helsedepartementet, til avisa Corriere della Sera.

Han peikar på at millionar av europearar har fått vaksinen utan å få alvorlege biverknader. Det er viktig å ikkje trekkje forhasta konklusjonar, understrekar han.

Tilfelle av blodpropp blant vaksinerte i Noreg, Danmark, Italia og Austerrike har utløyst frykt for moglege alvorlege biverknader av AstraZeneca-vaksinen.

Tidlegare har Italia stansa bruken av eitt bestemt parti med vaksinedosar. Regionen Piemonte varsla søndag at dei innstilte bruken av vaksinen, men nokon timar seinare vart det kunngjort at også dette berre gjaldt eitt bestemt parti.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) meiner at vaksinen framleis kan brukast. Selskapet AstraZeneca understrekar at det ikkje er fleire tilfelle av blodpropp blant dei vaksinerte enn i befolkninga elles.

Legemiddelverket i Noreg viser på si side til norske blodproppasientar som har hatt svært uvanlege symptom – og som derfor gir grunn til bekymring.

