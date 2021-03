Ingen klare Cuomo-svar frå Biden og Pelosi

utenriks

Cuomo er i hardt vêr etter skuldingar om upassande åtferd mot fleire kvinner og for å ha halde tilbake kor mange som faktisk døydde av covid-19 i månadene etter at pandemien nådde delstaten i fjor.

Fleire politikarar, blant dei mange demokratar, har bede guvernøren om å gå av. Det er opna gransking av skuldingane åtte kvinner har retta mot Cuomo. Biden sa søndag at «ei gransking er på veg, og vi får sjå kva ho fortel oss».

Pelosi, som er fleirtalsleiaren av partiet i Representanthuset, sa tidlegare at Cuomo burde «sjå inn i hjarta sitt», for å finne ut om han «kan styre effektivt».

Blant dei som har bede Cuomo gå av, er andreleiaren for partiet i Kongressen, senatsleiar Chuck Schumer. 63 år gamle Cuomo, som har vore New Yorks guvernør i ti år, nektar for skuldingane.

