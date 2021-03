Frankrike innstiller bruk av AstraZeneca-vaksinen

utenriks

AstraZenecas koronavaksine vil ifølgje Macron tidlegast bli teken i bruk igjen tysdag ettermiddag, når Det europeiske legemiddelverket (EMA) kjem med ei ny tilråding om vaksinen.

Macron sa ikkje noko om kvifor vaksinasjonen blir sett på vent i Frankrike, men understreka at han håpar han kan takast i bruk igjen «snart».

Meldinga frå Frankrike kom ein knapp time etter at også Tyskland vedtok å setje AstraZeneca-vaksinasjonen på vent, for å vere på den sikre sida.

Bakgrunnen er meldingar om tilfelle av blodpropp blant vaksinerte, og det går føre seg granskingar om ein mogleg samanheng.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) meiner vaksinen framleis kan brukast. Både WHO og EMA har sagt at tilgjengelege data ikkje tyder på at vaksinen forårsaka blodpropp.

AstraZeneca understrekar at det ikkje er fleire tilfelle av blodpropp blant dei vaksinerte enn i befolkninga elles.