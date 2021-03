utenriks

Det danske handelsdepartementet opplyser om vaksineplanane i ein e-post til avisa Berlingske. Novo Nordisk Fonden stadfestar overfor avisa at dei drøftar moglegheita for å etablere vaksineproduksjon i landet med regjeringa.

Novo Nordisk Fonden er verd over 400 milliardar danske kroner. Dei skal tidlegare ha avvist behovet for danske vaksineproduksjon, men er no meir opne.

(©NPK)