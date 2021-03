Bolivias ekspresident Áñez blir fengsla i fire månader

utenriks

– Dei set meg i fengsel i fire månader for å vente på ei rettssak om eit «kupp» som aldri fann stad, skriv Áñez på Twitter.

Arrestasjonen av den tidlegare presidenten har vorte skarpt kritiserte som politisk motiverte, og opposisjonen i Bolivia har teke til orde for protestar.

Áñez erstatta i 2019 Evo Morales, som vart tvinga i eksil.

Sidan den politiske krisa for snart halvtanna år sidan har venstresida vunne tilbake makta i Bolivia. Dagens regjering og noverande president Luis Arce meiner at det som skjedde i 2019, var eit kupp. I tillegg til Áñez er to av ministrane frå regjeringa hennar òg arrestert.

I tiltalen mot henne ber påtalemakta om lang varetektsfengsling som ein «forholdsregel».

FNs generalsekretær António Guterres har bede Bolivia følgje etablerte rettsprinsipp og sørgje for openheit i alle rettssaker mot tidlegare regjeringsmedlemmer.

