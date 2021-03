Latin-Amerikas narkotikahundar blir trena opp til å lukte koronasmitte

utenriks

For å trene hundane bruker politiet i El Salvador no kunstig aroma som skal likne på sveitten til ein person som er smitta av koronaviruset.

– Det er ikkje lett, for covid-19-variantar ser ut til å endre seg ein del, seier Wilber Alarcón, som jobbar i narkotikapolitiet i landet, til AFP.

Men dei variantane som er kjende, har vorte gjort syntetiske og gjort om til aromaer som skal brukast til å trene opp hundane.

Alarcón forventar at hundane snart kan vere til stades på flyplassar, bussterminalar og grensestasjonar i landet.

– Hundane oppdagar og markerer den smitta personen, og ein streng rutine vil då tre i kraft. Då reduserer ein risikoen for at ein person, eller andre personar nær den smitta, blir smitta, seier han.

Studiar har vist at hundar kan spore koronasmitte sjølv hos personar som ikkje har utvikla symptom.

I bruk i Mexico

I delstaten Sonora i det nordvestlege Mexico har staten og private organisasjonar allereie seks hundar som jobbar med å spore koronasmitte. Ytterlegare 30 hundar er under opptrening. Hundetypane som blir brukte til arbeidet, er golden retriever, sjæfer, belgisk fårehund og labrador.

Liknande program er sett i gang i fleire andre land i Latin-Amerika og Karibia. I Chile har det vorte sett i gang eit initiativ i hovudstaden Santiago, som det er venta skal bli spreidd til andre stader i landet.

I Europa har Tsjekkia meldt at hundar i 95 prosent av tilfella har klart å oppdage koronasmitte. I Storbritannia håpar velgjerdsorganisasjonen Medical Detection Dogs at hundar òg kan bli i stand til å lukte sjukdommar som kreft Parkinsons og malaria.

I Miami i USA håpar styresmaktene at hundar kan bli brukte til å snuse seg fram til koronasmitte blant fans som dreg på sportsarrangement.

Tre meter under bakken

Den nye rolla til hundane under pandemien gir god inntening for det statlege K9-selskapet i den mexicanske delstaten Veracruz. Hundane skal vere verd rundt 24.000 dollar per hund.

Luktesansen er så sterkt at dei i 2016 spora opp eit lik tre meter under bakken, noko som er nasjonal rekord.

– Dei er ufeilbarlege dyr. Dei tek aldri feil. Menneske tek feil, seier hundetrenar Daniel Valentin Ortega i K9.

