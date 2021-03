utenriks

Vaksinen vart torsdag godkjend for bruk i EU, og dermed også Noreg. Den er frå før nødgodkjent i mellom anna USA.

No har òg Verdshelseorganisasjonen gitt tommelen opp for at vaksinen kan bli brukt i kampen mot koronapandemien.

Johnson & Johnson-vaksinen skil seg frå dei andre som er godkjende i EU, ved at han blir gitt i berre ein dose. Noreg skal etter planen få 900.000 vaksinedosar i andre kvartal.

