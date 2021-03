Vatikanet slit med finansane

utenriks

Koronapandemien har ført til nedgang i donasjonar og tapte inntekter frå musea, opplyser pave Frans' finansminister Juan Antonio Guerrero Alves. Vatikanet anslår at inntektstapet for 2021 vil bli på 30 prosent samanlikna med 2019.

Vatikanet har offentleggjort budsjettet for 2021 for å vise meir openheit og forsikre donorar om at pengane blir vel brukte. Underskotet blir anslått å liggje på rundt 50 millionar euro for 2021.

Vatikanet skal òg ha kutta ein del kostnader under nedstenginga i fjor, mellom anna gjennom færre utgifter knytt til reising og konferansar.

