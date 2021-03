Uvisse rundt USAs eksportpolitikk kan forseinke Johnson & Johnson-vaksinen

utenriks

Den belgisk-amerikanske vaksinen blir påverka av amerikanske eksportreglar. For å unngå eksporthinder vil selskapet tappe og klargjere dosane utanfor USA for å sikre leveransane, og DPAs kjelder seier at dette fører til forseinkingar.

EU har tidlegare fått forsikringar frå Washington om at sendingar til Europa vil sleppe gjennom, men EU-kjelder seier no at det ikkje er klart om desse løfta framleis gjeld.

Ein talsperson for Det kvite hus seier det ikkje er noko eksportforbod, men at amerikanske borgarar blir prioritert.

Vil produsere i Europa

Johnson & Johnson er òg i gang med å setje opp fabrikkar i Frankrike, Italia og Spania, slik at vaksinen kan produserast i Europa.

Johnson & Johnsons vaksine vart torsdag godkjend i EU, og dermed òg i Noreg. Noreg ventar 900.000 dosar i andre kvartal, men når desse kjem er høgst uviss.

Det vil få store konsekvensar for den norske vaksinasjonsframdrifta om desse dosane kjem i april eller seint i andre kvartal.

– Vi kan tidlegast vente leveringar i midten av eller slutten av april, seier Tysklands helseminister Jens Spahn.

WHO: Må bli del av løysinga

Vaksinen fekk fredag òg ei nødgodkjenning av Verdshelseorganisasjonen. Det gjer at vaksinen kan givast gjennom Covax-samarbeidet, som distribuerer vaksinar til fattige land.

– Når nye vaksinar blir tilgjengelege, må vi sørgje for at dei blir del av den globale løysinga, og ikkje ein ny grunn til at nokre land og folk blir etterlatne, seier WHO-sjef Tedros Ghebreyesus.

Dei 900.000 dosane Noreg ventar på er eit viktig ledd i vaksinasjonsplanane, sidan Johnson & Johnson-vaksinen blir gitt i berre ein dose.

Kliniske testar har vist at den nye vaksinen kan vere opptil 72 prosent effektiv, skriv New York Times. Ifølgje det norske Legemiddelverket viser studiar at han er minst 67 prosent effektiv.

Vernar mot muterte virus

Ein annan studie, som er gjord i land på tre kontinent, viser at vaksinen er 85 prosent effektiv i å verne mot alvorleg sjukdom, sjukehusinnlegging og død. Vaksinevernet var godt òg i land som Sør-Afrika, der muterte virus herjar.

– Vernet ser ut til å vere godt i alle aldersgrupper som var med i studien, og hos dei som hadde underliggjande sjukdommar som til dømes høgt blodtrykk, diabetes, hjartesjukdom, astma/kols, overvekt og velregulert hiv-infeksjon, skriv Legemiddelverket i analysen sin.

Legemiddelverket påpeikar at det er ingen eller avgrensa data om kor effektiv vaksinen er for barn og unge under 18. Det same gjeld eldre over 75 år, men vaksinen blir anteken å verne òg denne aldersgruppa.

