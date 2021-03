Tyske delstatsval kan setje tonen for Merkels avskjedsår

utenriks

Merkels parti CDU jobbar i motbakke i det sekstande og siste året hennar som leiar av landet. Treg vaksineutrulling og langvarig nedstenging tærer på tolmodet.

I tillegg risikerer partiet å bli straffa for påstandar om at to folkevalde har tent seg rike på munnbind tidleg i pandemien.

Populære delstatstoppar

Helgas val blir halden i nabostatane Baden-Württemberg og Rheinland-Pfalz. I førstnemnde kan Dei Grøne vise fram den aukande populariteten sin. Partiets einaste delstatsminister, Winfried Kretschmann, har festa grepet om sentrumsveljarane i den økonomiske viktige delstaten. Ti år er gått sidan 72-åringen overtok makta frå nettopp Merkels CDU.

Ved førre val vart Dei Grøne største parti i delstaten, og CDU er no veslebror i den styrande koalisjonen. Meiningsmålingane viser at Dei Grøne kan gjere det endå betre denne gongen.

I nabostaten i nordvest har sosialdemokratane hatt styringa i 30 år i det som ein gong var ein konservativ bastion. Malu Dreyer er ein populær leiar, som blir utfordra av CDUs Christian Baldauf.

Mange har førehandsstemt i Rheinland-Pfalz. Det er derfor uklart kor stor påverknad ein skandale i CDU og søsterpartiet CSU får. To folkevalde trekte seg måndag frå partiet etter påstandar om at dei gjorde rik seg på avtalar om sal av munnbind.

Tida etter Merkel

For Armin Laschet, Merkels etterfølgjar som CDU-leiar, er saka dårleg nytt eit halvt år før det nasjonale valet 26. september.

– CDUs oppslutning var allereie på veg nedover, og så kom den såkalla munnbindaffæren i tillegg. Det ser ikkje bra ut for Laschet, og vi kan vente svake resultat for partiet, seier professor i statsvitskap Thorsten Faas ved Berlins frie universitet.

Eit svakt resultat for CDU kan derimot gi medvind for Laschets utfordrar frå bayerske CSU, Markus Söder, trur professoren. Dei to søsterpartia avgjer i april eller mai kven som skal vere statsministerkandidaten deira til hausten.

– Men alt i alt ser det ikkje ut til at dei to partia eigentleg er klare for tida etter Merkel.

