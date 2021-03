Tysk prisvekst på 1,3 prosent det siste året

utenriks

Dette er andre månad på rad at prisveksten ligg på same nivå som før pandemien, opplyser Destatis. Det skjer etter at eit mellombels kutt i meirverdiavgifta vart oppheva ved årsskiftet.

Prisane på matvarer har auka med 1,4 prosent det siste året, medan bensin (2,4 prosent) og gass (+2,1 prosent) trekkjer snittet opp. Fyringsolje hadde ei meir moderat prisutvikling og har vorte 1,1 prosent dyrare sidan februar i fjor.

Mobiltelefonar er blant varene som skil seg ut ved å ha vorte billigare – heile 9,2 prosent billigare.

