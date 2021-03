Storbritannia oppmodar britar til å forlate Myanmar

utenriks

– Det er omfattande politiske spenningar og uro sidan den militære maktovertakinga, og valdsnivået stig, skriv regjeringa i det nye reiserådet sitt.

Ho påpeikar òg at militæret har beordra stenging av internett om natta, og at det har vorte vanskelegare å få tak i pengar sidan bankar er stengde og minebankar ikkje verkar.

Alle som ikkje har eit prekært behov for å bli verande, blir bede om å reise frå landet, som er tidlegare britisk koloni.

Militærjuntaen har innstilt normale passasjerflygingar, men det går framleis flygingar som fraktar naudhjelp og personell, og som det er mogleg å bestille plass på.

Suu Kyi avviser skuldingar

Samtidig som tryggingsstyrkar held fram med å skyte med skarpt mot demonstrantar som protesterer mot kuppet, har juntaen komme med nye skuldingar mot landets avsette sivile leiar Aung San Suu Kyi.

Frå før av er ho mellom anna skulda for ulovleg import av walkietalkiar. Torsdag sette juntaen òg fram skuldingar om at ho har teke imot bestikkingar verd 600.000 amerikanske dollar, tilsvarande rundt 5 millionar kroner. Dei hevdar òg ho har teke imot gull.

– Ein vits

Suu Kyis advokat avviser skuldingane og kallar dei ein vits.

– Denne skuldinga er den mest morosame vitsen, skriv Khin Maung Zaw i sosiale medium, ifølgje Reuters.

– Ho har kanskje andre svakheiter, men ho er ikkje svak når det gjeld moralske prinsipp, føyer han til.

Suu Kyi vart arrestert i samband med kuppet 1. februar og har sidan sete i husarrest.

– Truleg krigslovbrot

FNs spesialrapportør for menneskerettar i Myanmar, Thomas Andrews, rettar harde skuldingar mot det nye militærregimet.

Han kallar det for «mordarisk og ulovleg» og seier at det er stadig meir som tyder på at regimet står bak lovbrot mot menneskja.

Men han understrekar at det berre er ein domstol som kan avgjere dette.

Andrews nemnde fleire konkrete, alvorlege typar lovbrot då han torsdag presenterte den siste rapporten om situasjonen i Myanmar. Han sa at tryggingsstyrkane i landet har drepe minst 70 menneske sidan militærkuppet. Dei fleste av desse skal ha vore under 25 år gamle.

Ein representant for Myanmars utanriksdepartement, Chan Aye, har uttalt at styresmaktene i landet har vore opptekne av å halde oppe lov og orden, ifølgje nyheitsbyrået Reuters. Han hevdar dei har vore tilbakehaldne når dei har handtert valdelege protestar.

(©NPK)