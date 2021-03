Polsk journalist arrestert i Myanmar

utenriks

Robert Bociaga vart torsdag arrestert av soldatar i Taunggyi, som er den viktigaste byen i Shanstaten, ein delstat aust i Myanmar.

Ei rekkje medium i Myanmar har meldt om arrestasjonen av 30-åringen, som visstnok skal ha vorte banka opp og skadd. Bilete som er lagt ut på Facebook, viser korleis Bociaga er omringa av soldatar medan han held hendene opp for å verne seg.

Arbeidsgivaren DPA skriv at dei akkurat no ikkje er i kontakt med han.

– Arrestasjonen og mishandlinga av Robert Bociaga er svært opprørande. Vi er djupt bekymra for kollegaen vår, seier DPAs sjefredaktør Sven Gösmann.

Det polske utanriksdepartementet har stadfesta arrestasjonen, og ein talsmann for det tyske utanriksdepartementet seier at dei kjenner til saka og jobbar for at han skal få konsulær hjelp.

(©NPK)