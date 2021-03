Mette Frederiksen håpar å unngå ny nedstenging etter påske

utenriks

– Eg vurderer at det er sannsynleg at vi kan unngå ei ny nedstenging. Vi antek at vi ikkje vil gå inn i ei ny nedstenging. Vi må gjere alt vi kan for å unngå det. Derfor må vi opne opp klokt og ikkje for raskt, seier Frederiksen.

Ho understrekar viktigheita av at det blir inngått ein plan som gjeld òg utover hausten, for å unngå ei ny nedstenging over sommaren.

Dei politiske partia i Danmark er i forhandlingar om ein langsiktig gjenopningsplan som skal leggjast fram 23. mars. Det er brei politisk semje i Danmark om å fjerne alle koronarestriksjonar og opne samfunnet igjen så snart alle danskar over 50 år er vaksinerte.

