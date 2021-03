Kurz: Somme EU-land har hemmelege vaksinekontraktar

utenriks

Ifølgje Kurz er kontraktane inngåtte av land som ønskjer å få levert fleire vaksinedosar enn det dei har rett til i samsvar med EUs fordelingsnøkkel. Han peikar mellom anna på Malta og Nederland.

EU-landa har vorte samde om at vaksinane skal fordelast ut frå innbyggjartal, men Kurz meiner at det er tydeleg at leveransane ikkje alltid følgjer kvotesystemet.

– Det er ting som peikar på såkalla basarar der det har vorte inngått tilleggsavtalar mellom medlemsland og legemiddelselskap, sa Kurz fredag.

Malta mot Bulgaria

– Malta kjem til å få tre gonger så mange dosar per hovud som Bulgaria innan slutten av juli. Nederland vil ikkje berre få fleire vaksinar per hovud enn Tyskland innan slutten av juni, men nesten to gonger så mange som Kroatia, seier han vidare.

– Dette er klart i strid med EUs politiske målsetjingar, fastslår statsministeren.

Ein talsmann for EU tonar likevel ned påstanden om at landa har inngått avtalar på bakrommet.

– Medlemsland kan bestemme seg for å be om mindre eller meir av ein gitt vaksine, og dette blir diskutert mellom medlemslanda, seier Stefan de Keersmaecker.

Kurz i Israel

– Det er mogleg at det i denne konteksten blir avtalt ein ny distribusjonsnøkkel med selskapet i kjølvatnet av kva som kjem ut av diskusjonane mellom medlemslanda, føyer han til.

EU har vorte kritisert for ein sein og lite handlekraftig vaksineutrulling, noko som blir knytt til problem med produksjon og leveransar.

Kurz sjølv var nyleg i Jerusalem saman med Danmarks statsminister Mette Frederiksen for å inngå eit samarbeid med Israel om produksjon av vaksinar. Besøket vart kritisert av mellom anna Frankrike, som understreka at det er viktig at EU står saman om vaksinestrategien sin og ikkje finn usolidariske løysingar utanfor unionen.

