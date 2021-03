EU får ikkje låne vaksinar som ligg ubrukte på lagar i USA

utenriks

Produsenten spurde om dei kunne låne dei aktuelle dosane for å dekkje opp manglande leveransar, men førebels har svaret frå Washington vore nei, skriv New York Times. Fleire føderale styresmakter skal ha bede regjeringa revurdere haldninga si neste veke. Dei peikar på eit prekært behov i EU, Brasil og andre stader.

– Vi forstår det slik at fleire land kan ha vendt seg til USA for å få vaksinedosar frå AstraZeneca, og vi har bede regjeringa vurdere desse førespurnadene nøye, seier ein talsmann for vaksineprodusenten.

