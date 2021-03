Britane lanserer studentutvekslingsprogram

utenriks

Målet er å hjelpe 35.000 britiske studentar «frå alle inntektsgrupper og heile landet» til å oppleve fantastiske utdanningsmoglegheiter i det landet dei ønskjer, seier statsminister Boris Johnson i ei fråsegn. Han seier Turing skal vere «verkeleg globalt», i motsetning til europeiske Erasmus.

Det nye programmet skal bidra til sosial mobilitet og gi valuta for pengane, understrekar utdanningsminister Gavin Williamson.

– Det vil opne fleire moglegheiter for å reise og studere i utlandet for fleire studentar, særleg dei vanskelegstilte, seier han.

Turing er kalla opp etter den britiske matematikaren Alan Turing, som er mest kjend for innsatsen for å knekke kodar under andre verdskrigen. Programmet har eit budsjett på 110 millionar pund – nærare 1,3 milliardar kroner – men skal ikkje dekkje skulepengar. Det tilbyr heller inga gjensidig utveksling for europeiske studentar i Storbritannia, slik Erasmus gjorde.

