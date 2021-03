Biden vil ha vaksine tilgjengeleg for alle i USA frå mai

utenriks

Seinast innan 1. mai skal delstatane tilby vaksinen til alle amerikanarar og ikkje berre prioriterte grupper. Det var eitt av Bidens hovudbodskap i ein tale torsdag, på eittårsdagen for nedstenginga i USA.

Han sa òg at amerikanarar truleg kan samlast igjen i mindre grupper innan USAs nasjonaldag 4. juli.

– Det er ei god moglegheit for at du kan samle venner og familie i hagen for å grille og ferie nasjonaldagen, sa Biden.

– Etter eit langt og hardt år, vil det gjere nasjonaldagen til noko heilt spesielt. Vi kjem ikkje berre til å feire sjølvstendet vårt som nasjon, men også markere lausrivinga vår frå dette viruset, sa han.

– Mykje kan skje

Biden åtvara likevel om at «mykje kan skje».

– Situasjonen kan endre seg. Forskarar har gjort det klart at ting kan bli verre igjen på grunn av spreiinga av nye variantar av viruset, sa presidenten.

Han gjorde det likevel klart at målet er at alle vaksne innbyggjarar i landet, uavhengig av alder, yrke og helsestatus, kan setje seg på lista for å få vaksinen frå starten av mai.

Mykje av talen handla om korleis Biden planlegg å auke vaksinasjonstakten i USA, skriv Washington Post. Og målet om 1 million vaksinar kvar dag vart justert opp til å halde oppe det noverande nivået på 2 millionar daglege dosar.

Forsiktig optimist

Bidens tale hadde ein forsiktig optimistisk tone. Frå talarstolen i Det kvite hus reflekterte presidenten over det som har vore den verste helsekrisa på meir enn eit hundreår.

Koronapandemien har kosta nærare 530.000 amerikanarar livet, gjort fleire millionar sjuke og herja med verdsøkonomien.

– Vi har alle mista noko. Det er ei felles liding og eit felles tap, sa Biden.

– Å finne ein veg i mørket er ein veldig amerikansk ting å gjere, la han til.

Kampen er ikkje over

Biden la i tillegg vekt på at «kampen langt frå er over», men at USA kjem til å vere mykje betre stilt innan nasjonaldagen dersom folk brukar munnbind, følgjer råda frå helsestyresmaktene og seier ja til vaksine.

– Dette er ikkje tidspunktet å gi opp, sa Biden og la til at det er håp om betre dagar om alle gjer sin del.

Vidare kunngjorde Biden at 4.000 ekstra soldatar skal bidra i den storstilte vaksinasjonskampanjen. Presidenten vil òg godkjenne fleire grupper til å setje vaksinane, i tillegg til fleire andre tiltak for å gjere vaksinane meir tilgjengelege.

Det kvite hus opplyser at detaljane om kven som kan godkjennast til å setje vaksinane, blir lagde fram fredag. Det er allereie kjent at tannlegar, ambulansearbeidarar, legeassistentar, veterinærar og medisinstudentar vil bli godkjende i dei nye retningslinjene.

