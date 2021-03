Asteroide nærmar seg jorda

utenriks

Asteroiden 2001 FO32 blir anslått å vere rundt 914 meter i diameter og vart oppdaga for 20 år sidan.

– Vi har svært nøyaktig kjennskap til 2001 FO32s bane rundt sola, seier Paul Chodas, som leiar Nasas Center for Near Earth Object Studies (CNEOS).

– Det er ingen sannsyn for at asteroiden vil vere nærare jorda enn 2 millionar kilometer, seier han.

Det er om lag 5,25 gonger avstanden mellom jorda og månen, men framleis nær nok til at 2001 FO32 blir kategorisert som ein «potensielt farleg asteroide».

Med ein fart på 123.919 kilometer i timen er han raskare enn dei fleste av asteroidane som pleier å passere jorda.

Over 95 prosent av asteroidane som går i banar nær jorda, er like store som eller større enn 2001 FO32. Ingen av asteroidane som er kjende så langt, har noko sannsyn for å ramme jorda dei neste hundre åra.

(©NPK)