200 politifolk frå Myanmar har rømt til India

Styresmaktene i Myanmar har slått knallhardt ned på demonstrasjonar etter militærkuppet 1. februar. Minst 70 personar er ifølgje FN drepne.

Sidan då har ei rekkje personar flykta frå landet, blant dei politifolk som ikkje ønskjer å ta del i aksjonane mot demonstrantar.

– Grunnen til at eg reiste til India frå Myanmar, er at eg ikkje ville tenestegjere under militærjuntaen, seier ein av dei, som vil vere anonym, til nyheitsbyrået AFP.

Politibetjenten fortel om bruk av tortur og at personar vart banka opp.

