Texas fjernar alle koronarestriksjonar

USAs nest største delstat vart den femte til å fjerne påbodet om bruk av munnbind, eit teikn på optimisme i eitt av landa som er hardast ramma av koronapandemien.

– Det er på tide å opne Texas 100 prosent, sa guvernør Greg Abbott då han kunngjorde oppmjukinga førre veke.

Baseballaget i delstaten kan bli det første profesjonelle laget i USA som igjen opnar for publikum. Texas Rangers kunngjorde onsdag planane om å fylle stadion, som har ein kapasitet på 40.300 tilskodarar, i to kampar i slutten av mars og i sesongopninga 5. april.

Meir enn 529.000 amerikanarar har døydd som følgje av covid-19, over 46.000 av dei i Texas. Etter eit markant fall i smittetalet etter toppen 11. januar, har det daglege smittetalet på landsbasis jamna seg ut sidan slutten av februar og ligg no på om lag 60.000 nye smitta per dag.

