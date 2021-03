Smittetrykket i Brasil kan bli for mykje for sjukehusa i landet

utenriks

Dersom presset på helsevesenet ikkje minskar, er landet no i ferd med å gå tom for sengeplassar og plassar på intensivavdelinga, fortalde guvernør Wellington Dias i delstaten Piauí nyheitsbyrået AP.

– Vi har nådd grensa over heile Brasil, med nokre få unntak, sa Dias.

– Det er ein reell sjanse for å døy utan å få hjelp, la han til.

Smitteblomstringa blir knytt særleg til ein brasiliansk mutasjon, P1, som Brasils helseminister førre månad sa er tre gonger så smittsam som det opphavlege viruset.

Sjukehus har allereie vore tvungne til å ikkje ta imot pasientar. I delstaten São Paulo har minst 30 personar mista livet denne månaden medan dei stod i kø til intensivplassar, ifølgje tal publisert onsdag av nyheitsnettstaden G1.

I den sørlege delstaten Santa Catarina er 419 personar i kø til intensivavdelinga, medan kapasiteten i nabodelstaten Rio Grande do Sul er sprengd.

Krigssituasjon

Lege Alexandre Zavasci i Rio Grande do Sul's hovudstad Porto Alegre, fortel om ein konstant straum av sjukehuspasientar som slit med å puste.

– Dette er ikkje ei helsehjelp vi er vande til å gi rutinemessig. Dette er helsehjelp meint for ein krigssituasjon, sa Zavasci til AP.

Sjølv om situasjonen er alvorleg for sjuke og pårørande, er det likevel mange brasilianarar som ikkje tek viruset alvorleg, fortalde legen.

– Ein stor del av befolkninga nektar å ta innover seg kva som skjer og nektar å ta omsyn til fakta. Desse personane kan bli dei neste til å hamne på sjukehus og trenge sengeplass, men det vil ikkje vere nokon tilgjengeleg, sa han.

Zavasci meiner styresmaktene må trå til og innføre strengare tiltak.

Lokale restriksjonar

Men presidenten i landet Jair Bolsonaro og regjeringa hans er tilbakehaldne med å stengje ned. Fleire byar og delstatar innførte i fjor strenge restriksjonar på eige initiativ, noko som provoserte presidenten. Han meiner at det viktigaste er å halde oppe økonomisk aktivitet.

Restriksjonane vart letta ved nyttår då det vart rapportert om ein nedgang i smittetrenden. Mange brasilianarar er òg leie av isolasjon og restriksjonar, og ønskjer å vende tilbake til normalen.

Samtidig blir det no sett stadig nye dystre rekordar. Førre veke vart det registrert 10.000 dødsfall, noko som var ny vekerekord. Onsdag denne veka vart det òg sett ny døgnrekord, med 2.286 nye dødsfall.

Landet har no registrert nesten 271.000 dødsfall og elleve millionar smittetilfelle sidan pandemien braut ut, ifølgje tal frå koronaoversikta til Johns Hopkins-universitetet.

Vil ikkje stengje ned

Den siste smitteblomstringa bekymrar ikkje berre politikarar og legar, men også i aukande grad Brasils naboland og Verdshelseorganisasjonen (WHO).

– I heile landet er det avgjerande med strenge helsetiltak og sosiale tiltak, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på eit pressemøte om koronasituasjonen 5. mars.

– Utan å ta steg for å hindre smittespreiinga eller slå ned viruset, trur eg ikkje at vi vil sjå ein nedgåande trend i Brasil, føya han til.

Men førebels er det lite som tilseier at president Jair Bolsonaro skal vende om i pandemistrategien sin. Han held òg fram å fremje alternative og udokumenterte behandlingar og medisinar, som mellom anna malariapiller og ein eksperimentell nasespray.

Brasils nasjonale råd for helseministrane i delstatane gjekk førre veke offisielt ut for å be om nasjonale nedstengingar og restriksjonar i område der helsesystemet held på å nå makskapasitet.

– Eg vil ikkje bestemme noko slikt, sa Bolsonaro måndag.

– Og de kan vere sikker på éin ting: Hæren min skal ikkje ut i gatene og påleggje folk å halde seg heime.

