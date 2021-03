Land i EU og Midtausten helsar vedtak om samlingsregjering i Libya velkommen

utenriks

Nasjonalforsamlinga i det nordafrikanske landet har vedteke at det skal opprettast ei samlingsregjering som skal leie det krigsherja landet fram til val i desember.

– Når vi får gode nyheiter, må vi få komme med ros. Faktum er at det onsdag var ei tillitsvotering om vegen vidare for den politiske prosessen som er starta. Dette er viktig skritt, sa Egypts utanriksminister Sameh Shoukry under eit møte mellom dei fire landa i Paris.

Han fekk full støtte frå utanriksministrane Jean-Yves Drian, Heiko Maas og Ayman Safadi, som alle rosa voteringa som eit skritt mot stabilisering av Libya.

Den mellombelse regjeringa må handtere mange av utfordringane i landet, frå økonomisk krise til aukande arbeidsløyse og å gjenreise offentlege tenester.

Ei anna viktig oppgåve for den nye administrasjonen er å sikre at rundt 20.000 leigesoldatar og utanlandske krigarar i landet dreg.

Det har vore kaos i Libya sidan diktatoren Muammar Gaddafi vart drepen under eit Nato-støtta opprør i 2011, noko som resulterte i ein maktkamp mellom fleire fraksjonar.

(©NPK)