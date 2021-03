Kina vedtek å stramme inn kontrollen over Hongkong

utenriks

Lova inneber at hongkongkinesarane sjølve får langt mindre innverknad over kven som sit i Hongkongs eiga lovgivande forsamling.

Frå no av skal ein Beijing-vennleg komité utnemne fleire av medlemmene i forsamlinga, samtidig som dei folkevalde medlemmene blir færre.

Lova er det førebels siste tiltaket i Beijings forsøk på å slå ned demokratirørsla i det kinesiske territoriet. Den vart vedteken med 2.895 mot 0 stemmer. Berre éin medlem av Folkekongressen avstod frå å stemme.

Kritikarar har skildra vallova som ein av dei siste spikrane i kista for demokratiet i den tidlegare britiske kolonien.

Frå før av har Kina innført ei sikkerheitslov som inneber at personar som driv med det kinesiske styresmakter meiner er undergravande verksemd, kan bli dømde til lange fengselsstraffer. Ei rekkje av frontfigurane til demokratirørsla sit no fengsla mens ein ventar på rettssaker, medan andre har flykta til utlandet.

Masseprotestane i Hongkong braut ut etter at Beijing ønskte å innføre ei ny sikkerheitslov som ville innebere at hongkongkinesarar vart utleverte til det kinesiske fastlandet for å bli stilt for retten der. Denne lova vart etter kvart sett på vent, men protestane heldt fram. I fjor innleidde Beijing ei kraftig innstramming, først i form av ei ny og omfattande sikkerheitslov.

