Johnson & Johnson-vaksine får grønt lys av EUs legemiddeltilsyn

utenriks

EMA opplyser om tilrådinga på Twitter onsdag.

Vaksinen er den fjerde som blir godkjend i EU. Frå før er vaksinane frå Pfizer/Biontech, Moderna og AstraZeneca tekne i bruk. Medan desse tre blir gitt i to dosar, blir Johnson & Johnsons vaksine gitt i éin dose.

Kliniske testar har vist at den nye vaksinen kan vere opptil 72 prosent effektiv, skriv New York Times.

Etter tilråding frå EMA er det EU-kommisjonen som formelt skal gi det som kallast ei marknadsgodkjenning på vilkår. Det betyr at ein kan byrje å distribuere vaksinen og gi han til personar i EU og Noreg.

EU har inngått ein avtale om å få levert 200 millionar dosar i år. Dei første 55 millionar dosane skal komme i andre kvartal, men produsenten varsla denne veka at forsyningsproblem kan gjere det vanskeleg å oppnå dette innan utgangen av juni.

Ifølgje Reuters sa ei høgt plassert EU-kjelde at produsenten ikkje meiner det er umogleg å nå målet, men at utfordringar med leveranse av ingrediensar og utstyr sette selskapet under press. Forseinkingar i leveransane vil vere dårleg nytt for EU, som allereie har fått kritikk for å vere trege med utrullinga av vaksinane.

Vaksinen som no får tommelen opp, er utvikla av belgiske Janssen Pharmaceutica, som er ein del av Johnson & Johnson. I USA får selskapet hjelp av konkurrenten Merck til å produsere covid-19-vaksinen.