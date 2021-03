Japan stansar opp i eitt minutt til minne om tsunami-katastrofen

utenriks

Naturkatastrofen og denne nedsmeltinga ved Fukushima Daiichi-kraftverket er den verste i nyare tid. Rundt 18.500 menneske mista livet, dei langt fleste i dei frodande bølgjene som kom inn over kysten.

Katastrofen ved kraftverket førte til at nærliggjande stader vart forureina av intens stråling. Byar og landsbyar vart gjorde ubebuelege i mange år framover, og titusenvis av menneske vart drivne frå heimane sine.

Under ein seremoni i nasjonalteateret i Tokyo sa keisar Naruhito at sterke minne om tragedien sit spikra i minnet ti år etter. Lokale markeringar med blomstrar og brev til sakna familiemedlemmer vart haldne over heile Japan.

