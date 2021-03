Elfenbeinskystens statsminister er død

utenriks

Bakayoko døydde i Freiburg i Tyskland, der han vart behandla for kreft. For ein månads tid sidan vart han send til Paris for å få behandling, og han vart nyleg flytta til Tyskland. Ei offentleg kunngjering om dødsfallet vart lest opp på nasjonalt fjernsyn onsdag kveld.

Det er andre gong på under eitt år at den sitjande statsministeren i landet har døydd på grunn av sjukdom. Bakayoko vart utnemnt i juli som etterfølgjaren til Amadou Gon Coulibaly, som døydde av hjarteinfarkt.

Bakayoko var rekna som ein nær alliert av presidenten Alassane Ouattara, som i november gjekk laus på den tredje perioden sin etter å ha vunne det omstridde valet. Presidenten omtaler Bakayoko som ein «framifrå statsmann» i kondolansen sin.

– Statsministeren tente Elfenbeinskysten med engasjement og entusiasme på ein usjølvisk måte, seier Ouattara.

(©NPK)