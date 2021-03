EMA: AstraZeneca-vaksinen kan framleis brukast medan blodproppane blir granska

utenriks

Legemiddeltilsynet skriv i ei pressemelding at dei er merksame på at Danmark, Noreg og andre land har sett bruken på pause, men meiner likevel at vaksinasjonen kan halde fram inntil vidare.

Eit dødsfall i Danmark skal undersøkjast. Om blodproppane og det danske dødsfallet kjem av vaksinen, er enno ikkje klart. Det danske legemiddelverket opplyser at vaksinen kom frå same parti som vaksinen til ein austerriksk sjukepleiar som døydde nyleg. Det er eit parti på 17 millionar dosar, som er distribuerte til 17 EU-land.