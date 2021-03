Manglande oksygenleveransar til koronasjuke i Afrika og Latin-Amerika tek liv

utenriks

Både i Afrika og Latin-Amerika opplever ein no ei krise i mangelen på leveransar av medisinsk oksygen.

Det tek omtrent tolv veker å etablere eit sjukehusanlegg for oksygen. Deretter går det litt mindre tid å gjere om industriell oksygenproduksjon til produksjon av medisinsk oksygen.

I Nigeria og Brasil er leveransar av medisinsk oksygen no vorte eit stort problem. Problemet gjeld òg mindre folkerike nasjonar i Afrika og Latin-Amerika.

Pasientar byrja å døy

Styresmaktene i Brasil og Nigeria byrja først å ta tak i problemet førre månad. Det skjedde etter at sjukehusa vart overfylte av covid-19-pasientar og pasientar byrja å døy.

Forskjellar i tilgjenge på medisinsk oksygen er eitt av dei viktigaste helseproblema i vår tid, seier Peter Piot. Han er direktør ved London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Sjølv overlevde han ein alvorleg koronainfeksjon takka vere oksygentilførsel.

Den svarte marknaden

Familiar til pasientar i mange land går somme gonger i rein desperasjon til den svarte marknaden.

I Peru har folk sove ute i kø for å skaffe seg oksygenbehaldarar til sjuke pårørande.

I Amazonas i Brasil vart det avslørt forsøk på sal av brannsløkkingsapparat, malt som medisinske oksygentankar.

På eit sjukehus i Kampala i Uganda hadde ein gitt pasientar oksygen frå rustne flasker. Det førte til at minst to pasientar døydde, skriv avisa Daily Monitor.

Kritisk behov

John Nkengasong, leiar av Afrikas Senter for sjukdomskontroll og førebygging, seier at det er eit stort og kritisk behov for medisinsk oksygen på kontinentet med rundt 1.3 milliardar menneske.

Det var òg mangel på oksygen før pandemien braut ut.

Leith Greenslade er koordinator i den private organisasjonen Every Breath Counts Coalition, som jobbar for tilgang på medisinsk oksygen i verda. Greenslade fortel at det alt i fjor vår vart meldt frå om den faretruande mangelen.

– Men svært lite vart gjort. No har du ei ny bølgje, ikkje berre i Afrika, men også i Latin-Amerika og Asia, og mangelen medisinsk oksygen er no kritisk, fortel ho.

Denne mangelen er no hovudgrunnen til at covid-19-pasientar her har større fare for å døy.

No aukar produksjonen

Oksygenproduksjonen aukar no i Afrika sør for Sahara, mykje takka vere internasjonale donorar. Men ikkje alle nye anlegg klarer å produsere oksygen som er rein nok til bruk for dei dårlegaste pasientane.

Av 6.000 anlegg, klarer berre 119 å tilfredsstille dei strengaste krava.

Auka prisar

Mangelen på nok oksygen fører òg til at prisen går til vêrs fleire stader. Ein lege ved eit sjukehus i Lagos fortel – under løfte om anonymitet – at prisen på ei oksygenflaske har vorte tidobla.

Prisen er no på 260 dollar (cirka 2.190 kroner) – noko som svarer til ei gjennomsnittleg månadslønn. Og ein kritisk sjuk pasient kan trenge opp til fire flasker om dagen.

Verdsbanken gir pengar

Verdsbanken har sett av 50 milliardar dollar (over 421 milliardar kroner) til dei fattigaste landa i verda under pandemien. Men berre 30,8 milliardar dollar har vorte tildelte, mellom dei 80 millionar dollar for oksygenrelatert oppgradering.

– Vi stiller pengane til disposisjon, men det er regjeringane i landa som tek avgjerda om korleis dei disponerer pengane, seier Mickey Chopra i Verdsbanken.

Produksjonsanlegg krev likevel god infrastruktur, elektrisitet og teknikarar – ein miks det ofte er mangel på i utviklingsland.

