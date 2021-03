Kjelder: 34 millionar vaksinedosar eksporterte frå EU

utenriks

Byrået viser til opplysningar frå EU-kjelder som ikkje ønskjer å bli namngitt.

Koronavaksinane skal ha vorte eksporterte til rundt 30 ulike land. 9 millionar skal ha gått til Storbritannia, 4 millionar til Canada, 3 millionar til Mexico og 1 million til USA.

EU-kommisjonen har tidlegare avvist å oppgi desse tala. EU har strenge konfidensialitetsavtaler med fleire legemiddelselskap.

Kan provosere

Også New York Times har likevel fått tilgang til tal som viser at EU har eksportert store mengder vaksinar. 25 millionar dosar vart eksporterte i februar, ifølgje den amerikanske avisa.

Om desse tala offisielt skal offentleggjerast, har visstnok vorte eit heitt diskusjonstema internt i EU-kommisjonen.

Openheit om eksporten kan styrkje EUs omdømme i resten av verda. Men det er bekymring for at tala kan provosere europearar som opplever at vaksinasjonen går altfor sakte, ifølgje New York Times.

Også Noreg er ein del av EUs «vaksinesystem», sjølv om vi ikkje er medlem av unionen. At vaksinasjonen har gått tregt i EU og Noreg, kjem mellom anna av at fleire store vaksineprodusentar ikkje har klart å levere like mange dosar som tidlegare avtalt.

Kranglar med Storbritannia

EU og Storbritannia har den siste månaden skulda kvarandre for å hindre eksport av koronavaksinar og vaksinekomponentar.

EU-president Charles Michel hevda måndag at både Storbritannia og USA har innført forbod mot eksport av vaksinar. Den britiske regjeringa reagerte sterkt på denne påstanden og avviste den fullstendig.

New York Times skriv at Storbritannia i praksis uansett ikkje eksporterer vaksinar som er godkjende for bruk på heimebane. Sjølv om EU har innført strengare kontroll av vaksineeksporten, har dette ikkje ført til at eksporten har stansa.

Ifølgje avisa utmerker EU seg som ein storeksportør av vaksinar – sjølv om vaksinasjonen har gått langt tregare i Europa enn i Storbritannia, USA og ikkje minst Israel.

