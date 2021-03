Franske styresmakter slår alarm om skulemobbing

utenriks

To 15-åringar er arresterte av politiet etter funnet av den døde jenta måndag. Dei gjekk på same skule i utkanten av Paris.

Jenta vart mobba av medelevar. Det skal mellom anna ha sirkulert bilete av henne i undertøy på Snapchat.

Ifølgje påtalemakta hadde den eine tiltalte 15-åringen fortalt mor si at han og ei venninne hadde slått ei jente, som fall i elva Seinen.

– Det som skjedde med denne unge jenta er heilt forferdeleg og ufyseleg, seier talsmann Gabriel Attal etter eit regjeringsmøte leidd av president Emmanuel Macron. Attal seier det er behov for raskare og meir effektive straffereaksjonar mot unge lovbrytarar. Han lova at dei ansvarlege for at jenta døydde vil bli straffa.

(©NPK)